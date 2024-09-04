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Сегодня, 14:37

Соболев заявил, что хотел уйти из «Спартака» еще с прошлого года

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что желание уйти из «Спартака» у него появилось еще осенью 2023 года.

4 сентября петербургский клуб провел официальную презентацию игрока в своем магазине на Невском проспекте.

«В какой момент я понял, что наши дороги со «Спартаком» разошлись? Если быть совсем честным, то впервые я сказал клубу, что хочу уйти, в октябре прошлого года. Это было не так, что я пришел и сказал — это было на протяжении полугода. В октябре, потом на сборах в декабре... Это не решение одного дня.

Конечно, я переживал. Моя семья всегда была рядом и поддерживала. Такое бывает. Для меня это тоже было испытание. Я рад, что все закончилось и я наконец-то в «Зените», — сказал Соболев журналистам.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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