Соболев после дебютного результативного действия за «Зенит» в РПЛ: «1+0»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой дебютный гол за команду в РПЛ.

5 апреля 28-летний форвард отличился в матче против «Локомотива» (1:1) в 23-м туре РПЛ. Соболев оформил свое дебютное результативное действие за сине-бело-голубых в чемпионате России.

«1+0», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.