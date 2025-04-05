Радимов: «Почему никто из судей не решил перепроверить гол «Локомотива»?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» (1:1).

— Немного жаль, что матч с такой вывеской не показал себя во всей красе. «Локомотив» после прошлого матча с «Крыльями» решил сыграть с низким блоком в обороне, позволяя себе эпизодами чересчур грубую игру. Артем Чистяков долго прощал Максима Ненахова, показав ему желтую карточку лишь на 32-й минуте встречи. Понятно, что судья хотел дать обеим командам возможность бороться, не бояться идти в контакт, но мы не увидели много справедливых «горчичников» — например, Воробьеву и Эраковичу. Зато не постеснялся удалить Педро в течение 10 минут.

Помимо этого, остается небольшой вопрос к моменту со взятием ворот «Зенита». После ввода мяча Латышонка на Вендела Баринов быстро сориентировался и, недолго думая, двумя ногами вкатился в бразильца, успел сыграть в мяч и подарил голевой эпизод Батракову. Но учитывая, как Вендел валялся на поле после этого момента, вызывает вопрос — почему никто из судей не решил перепроверить гол. Я не говорю о том, было нарушение или нет. Я лишь хочу, чтобы судьи где-то лишний раз перепроверяли себя, устраняя на корню даже малейший шанс своей ошибки.

«Зенит» с 47 очками остается на втором месте в РПЛ. «Локомотив» заработал 41 балл и по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41), поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице.