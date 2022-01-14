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Сегодня, 16:05

Соболев — о переходе Николсона в «Спартак»: «Это конкуренция, я этому очень рад»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» заявил, что не боится конкуренции в команде после покупки красно-белыми форварда Шамара Николсона.

—У вас появился новый конкурент, мощный парень. Как он вам?

—Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется. Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.

—Вы не боитесь конкуренции?

—Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.

—Знакомились с кем—то из новых игроков?

—Пока нет, ребята только пришли, все новички. По—маленькому все стесняются. Сейчас поможем всем быстро адаптироваться. Хорошо, что сейчас сразу сборы. Я на сборах сразу адаптировался. Проще, когда с командой.

—Когда сами приехали, помните, как себя вели?

—Нет, все примерно одинаково себя ведут, все стесняются. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше и для них, и для нас. В этом мы им поможем.

Александр Соболев
РПЛ
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Краснодар – Локомотив
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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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