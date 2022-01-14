Соболев — о переходе Николсона в «Спартак»: «Это конкуренция, я этому очень рад»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» заявил, что не боится конкуренции в команде после покупки красно-белыми форварда Шамара Николсона.

—У вас появился новый конкурент, мощный парень. Как он вам?

—Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется. Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.

—Вы не боитесь конкуренции?

—Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.

—Знакомились с кем—то из новых игроков?

—Пока нет, ребята только пришли, все новички. По—маленькому все стесняются. Сейчас поможем всем быстро адаптироваться. Хорошо, что сейчас сразу сборы. Я на сборах сразу адаптировался. Проще, когда с командой.

—Когда сами приехали, помните, как себя вели?

—Нет, все примерно одинаково себя ведут, все стесняются. Чем быстрее они адаптируются, тем будет лучше и для них, и для нас. В этом мы им поможем.