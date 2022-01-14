Каттани рассказал об общении с Заремой Салиховой

Новый спортивный тренер «Спартака» Лука Каттани рассказал, что у него была встреча с владельцем клуба Леонидом Федуном и его возлюбленной Заремой Салиховой.

— Как у вас строится общение с Заремой Салиховой?

— Не знаю, чья была идея. У меня была встреча с господином Федуном и с ней. Не так важно, кто из них предложил мне работу. В какие-то моменты мне неудобно спрашивать Федуна. Он разбирается в футболе. Конечно, мы много общаемся, пишем друг другу. Мы много общаемся про академию, молодежный футбол. Я сначала не знал многих юных футболистов.

Красно-белые идут на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.