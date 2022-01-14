Каттани: «Рядом с тренером будет сидеть Ребров. Он покрасивее чем я»

Каттани рассказал, будет ли находиться рядом с Ваноли во время матчей «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Паоло Ваноли.

— Я не говорил, что я не знаю Ваноли. Я сказал, что я лично не контактировал с ним в «Челси». Я прекрасно знал его. У нас сейчас плотные отношения. Мы много времени проводим вместе не со вчерашнего дня. Я знаю его идеи в футболе. Мне они нравятся.

— Будете ли вы сидеть на скамейке рядом с тренером?

— Рядом с тренером будет сидеть Артем Ребров. Он покрасивее чем я. Если я закурю во время игры, будет штраф. На поле и вокруг поля единственный лидер это Ваноли. Я спортивный директор «Спартака». Ваноли здесь должен быть единственным вожаком. Я буду последним человеком, кто будет вмешиваться в работу Ваноли.

Красно-белые идут на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.