Соболев — о голе Зобнина «Динамо»: «Роман Месси?»
Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал игру полузащитника Романа Зобнина в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).
Нападающий, который улетел в Рим на обследование, оставил комментарий под постом «Спартака» в Instagram: «Роман Зобнин?»
Зобнин в матче с «Динамо» отметился голом и стал лучшим игроком встречи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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