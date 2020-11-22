РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Соболев — о голе Зобнина «Динамо»: «Роман Месси?»

01:30
Роман Зобнин. Фото "СЭ"
Роман Зобнин. Фото "СЭ"
Теги:

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал игру полузащитника Романа Зобнина в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).

Нападающий, который улетел в Рим на обследование, оставил комментарий под постом «Спартака» в Instagram: «Роман Зобнин?»

Зобнин в матче с «Динамо» отметился голом и стал лучшим игроком встречи.

Скриншот страницы «Спартака». Фото Instagram
Скриншот страницы «Спартака». Фото Instagram

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир