Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы болельщиков в сториз Instagram. Также нападающий не исключил возможности в будущем попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

С 8 голами Соболев занимает второе место в снайперской гонке чемпионата России. Он уступает только форварду «Ростову» Эльдору Шомуродову (9).

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