"Со стороны Жиго было нарушение правил". Мнение капитана "Сочи"

Капитан "Сочи" Евгений Песегов считает, что победный гол в ворота его команды в матче 1-го тура чемпионата России "Спартак" забил не по правилам. Напомним, на 90+3-й минуте после подачи углового защитник красно-белых Самюэль Жиго в борьбе за мяч опередил Песегова и послал мяч в сетку.

Мы связались с хавбеком "Сочи", чтобы обсудить этот момент. Тот был краток:

– Да что тут комментировать? На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил. Больше добавить нечего. (Александр Кружков)

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