Болельщики «Спартака» отреагировали в социальных сетях клуба на заявление владельца красно-белых Леонида Федуна. Босс клуба сообщил, что команда не снимется с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21.

После матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев назначил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, Леонид Федун заявил «СЭ», что намерен снять команду с чемпионата из-за необъективного судейства. Теперь владелец столичного клуба обратил внимание: удалось добиться главного — грядут изменения в судейской системе. При этом он не исключил, что в будущем команда уйдет с поля, если судейская травля продолжится.

Вот, что пишут болельщики «Спартака» в комментариях.

— Тактически верно! Теперь условный Казарцев 100 раз подумает, как свистеть и брать ли бабки! Вдруг после его решения «Спартак» снимется и шума будет выше крыши!

— Если грядут изменения в судействе, надо продолжать. Сняться можно в любое время.

— После «Рубина» и «Ротора» — нужно сниматься! Причем коллективно!

— Все правильно и по делу! Долой судейский произвол!!!

— Правильно! Доброту за слабость принимают.

— Есть же ресурс, по крайней мере человеческий, чтобы бороться с этой коррупционной машиной на своих условиях. Нельзя ни при каких обстоятельствах спускать на тормозах. Люди же не слепые, не бойтесь острых формулировок и радикальных мер. Вас поддержат!

— Никто не просит сниматься с чемпионата, но, на мой взгляд, демонстративная акция с неявкой на игру и заявление, что «Спартак» не видит смысла выходить на поле при существующем порядке вещей, имели бы более сильный эффект.

— Федун — человек. Спасибо, что не как Широков судей бьет. Сказанное под эмоциями нам всем присуще, но главное посыл. Леонид кажется настроен серьезно, ему и правда есть что терять, не то что тем, кто тратит деньги не из своего кармана. Посмотрим, что будет дальше.

— Правильное решение, поддерживаю. Для начала предупредили, посмотрим что будет дальше.