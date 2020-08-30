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«Сниматься будете?» «Локомотив» пошутил над «Зенитом» в Twitter

17:24
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Официальный Twitter «Локомотива» отреагировал на пост «Зенита» с падением форварда Сердара Азмуна в штрафной площади железнодорожников в матче 6-го тура РПЛ. Эпизод произошел в середине первого тайма.

После подачи нападающего сине-бело-голубых Малкома в штрафную «Локомотива» защитник Чорлука наступил на ногу Азмуну, который затем упал на землю.

«Зенит» опубликовал в Twitter видео с данным эпизодом и оставил эмоджи недоумения.

«Сниматься будете?» — отреагировал Twitter «Локо».

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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