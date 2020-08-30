«Сниматься будете?» «Локомотив» пошутил над «Зенитом» в Twitter

Официальный Twitter «Локомотива» отреагировал на пост «Зенита» с падением форварда Сердара Азмуна в штрафной площади железнодорожников в матче 6-го тура РПЛ. Эпизод произошел в середине первого тайма.

После подачи нападающего сине-бело-голубых Малкома в штрафную «Локомотива» защитник Чорлука наступил на ногу Азмуну, который затем упал на землю.

«Зенит» опубликовал в Twitter видео с данным эпизодом и оставил эмоджи недоумения.

«Сниматься будете?» — отреагировал Twitter «Локо».