Фернандеш — о российском паспорте: «Не было цели стать гражданином России»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью «СЭ» ответил на вопрос, задумывался ли он о получении паспорта РФ во время игровой карьеры.

— Вы шесть лет играли в России. Мечтали когда-нибудь о российском паспорте?

— Нет. Я счастлив быть португальцем. Люблю и свою родину, и Россию. Но у меня никогда не было цели стать гражданином России. Хотя ничего не имею против тех, кто получил гражданство вашей страны. Если они правда хотят этого, думаю, могут это сделать. У Гильерме и Ари, например, российский паспорт есть.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.