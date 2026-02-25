Семак: «Вендел не умеет читать, писать, но получает удовольствие от футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о проблемах с дисциплиной у полузащитника Вендела.

Специалист отметил, что несмотря на проступки, одноклубники хорошо относятся к бразильцу из-за его любви к футболу.

«Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть. Он фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», — сказал Семак во время разговора с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым на подкасте «Зенита».

Ранее Семак рассказал, что не знает, как решить проблему постоянных опозданий Вендела.

Хавбек выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2025/26 28-летний бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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