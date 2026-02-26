Футбол
Сегодня, 15:10

Тикнизян рассказал, как в оказался в академии ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, как в юности перешел в академии ЦСКА. До 14 лет он был в петербургском «Локомотиве», а затем перебрался в Москву.

«В возрасте 13 лет мы съездили на чемпионат России, заняли 10 место из 16 команд, у меня после этого чемпионата появилось 3 варианта: «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА. Мы готовы были ехать в Краснодар, но там поставили условие, что я прилетаю один. Могу прилететь с мамой, но мама сразу улетает. Меня забирают, я еду на базу. То есть без сопровождения. ЦСКА сказали, что мать может приехать в интернат, быть со мной на первых парах, чтобы я адаптировался, после уехать, и все. Это как просмотр был. И мы согласились, выбрали ЦСКА и, собственно, не жалею», — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

За основную команду ЦСКА защитник сыграл 43 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В августе 2021 года Тикнизян перешел из армейского клуба в «Локомотив».

Летом 2025-го года футболист подписал контрак с «Црвеной Звездой».

Источник: Youtube-канал FONBET
Наир Тикнизян
ФК ЦСКА (Москва)
Смородская в шоке от того, что Вендел не умеет читать, писать и считать
КХЛ на Кинопоиске

