Смородская: «Огромный плюс, что в чемпионате России появилась конкуренция»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает положительным моментом возросшую конкуренцию в РПЛ.

«Самое положительное в российском футболе то, что на зимний перерыв ушли с новым лидером — «Краснодаром». Огромный плюс, что в чемпионате появилась конкуренция», — цитирует Legalbet Смородскую.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.