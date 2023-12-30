Президент РПЛ назвал игроков-открытие 2023 года в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кого считает открытием 2023 года в РПЛ.

«Выделю Салтыкова, Пиняева и Севикяна», — цитирует Sport24 Алаева.

19-летний Салтыков в 21 матче за «Крылья Советов» забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. На счету 19-летнего Пиняева 2 гола и 5 голевых передач в 25 матчах за «Локомотив», а у 22-летнего Севикяна 7 голов в 24 встречах за «Пари НН».