Ловчев назвал Дзюбу футболистом года: «Вокруг него весь футбол сейчас крутится»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал «СЭ», кого считает лучшим футболистом 2023 года в России.

«Артем Дзюба. Да, он чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер команды. Вокруг него весь футбол сейчас крутится», — сказал Ловчев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.