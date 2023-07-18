Смородская считает, что «Локомотив» сможет бороться за медали в новом сезоне
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» задачи железнодорожников на новый сезон.
Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России.
«Думаю, «Локомотив» сможет попасть в топ-3 по итогам чемпионата России. «Локомотив» может подвинуть либо ЦСКА, либо «Ростов», либо «Спартак». Правильно ли делает руководство, что ставит такие задачи? Правильно, конечно. А для чего бюджет им выделяют? Чтобы они играли лишь бы как?» — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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