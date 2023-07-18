Сенников: «Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то может стать чемпионом»
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в предстоящем сезоне РПЛ.
«Жду, что «Локомотив» за первое место сможет бороться. Хорошая весенняя часть подарила всем болельщикам надежду. Понятно, что в чемпионате есть еще хорошие команды: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», которые будут соперниками «Локомотива». Будет нелегко, но по потенциалу у «Локомотива» есть шансы. Понятно, что по итогам прошлого сезона и по текущему составу «Зенит» будет в роли фаворита. Но сезон покажет. Самое главное — пройти ровно весь чемпионат. Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то вполне возможно, что станет чемпионом», — цитирует Сенникова Betonmobile.ru.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» встретится с «Рубином». Матч между московской и казанской командами пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -