Сенников: «Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то может стать чемпионом»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Жду, что «Локомотив» за первое место сможет бороться. Хорошая весенняя часть подарила всем болельщикам надежду. Понятно, что в чемпионате есть еще хорошие команды: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», которые будут соперниками «Локомотива». Будет нелегко, но по потенциалу у «Локомотива» есть шансы. Понятно, что по итогам прошлого сезона и по текущему составу «Зенит» будет в роли фаворита. Но сезон покажет. Самое главное — пройти ровно весь чемпионат. Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то вполне возможно, что станет чемпионом», — цитирует Сенникова Betonmobile.ru.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» встретится с «Рубином». Матч между московской и казанской командами пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.