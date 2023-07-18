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Сегодня, 18:46

«Локомотиву» поставлена задача бороться за медали в новом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководство «Локомотива» поставило перед клубом задачи на предстоящий сезон.

«В новый сезон «Локомотив» вступает с поставленными целями: в чемпионате России бороться за место в тройке лучших, в Кубке России — за попадание в финал», — говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

Также сообщается, что в ходе общения председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и генеральный директор клуба Владимир Леонченко поблагодарили футболистов, тренеров, сотрудников базы в Баковке, медицинский и административный штабы команды за качественно выполненную работу в летнее межсезонье.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.

Источник: ФК Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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