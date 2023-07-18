«Локомотиву» поставлена задача бороться за медали в новом сезоне
Руководство «Локомотива» поставило перед клубом задачи на предстоящий сезон.
«В новый сезон «Локомотив» вступает с поставленными целями: в чемпионате России бороться за место в тройке лучших, в Кубке России — за попадание в финал», — говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.
Также сообщается, что в ходе общения председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и генеральный директор клуба Владимир Леонченко поблагодарили футболистов, тренеров, сотрудников базы в Баковке, медицинский и административный штабы команды за качественно выполненную работу в летнее межсезонье.
В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.
Источник: ФК Локомотив
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