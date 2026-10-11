Смородская похвалила «Зенит» за победу над «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

«Я получила настоящее удовольствие от просмотра этой игры. Мне все понравилось! В этом матче мы увидели скорость, интенсивность и борьбу. Можно сказать, что это был футбол очень хорошего уровня. «Зенит» сыграл просто блестяще, он заслужил победу.

До паузы на игры сборных «Зенит» неважно смотрелся, но, видимо, тренерский штаб сделал правильные выводы. «Краснодар» немного разочаровал, особенно по первому тайму — он будто бы испугался «Зенита». Во втором сыграл чуть лучше. Этот матч был одним из лучших в этом сезоне», — сказала Смородская «СЭ».

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар», также набравший 21 очко, идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч.

Радченко Кирилл

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