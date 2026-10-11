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Смородская похвалила «Зенит» за победу над «Краснодаром»

Смородская похвалила «Зенит» за победу над «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

«Я получила настоящее удовольствие от просмотра этой игры. Мне все понравилось! В этом матче мы увидели скорость, интенсивность и борьбу. Можно сказать, что это был футбол очень хорошего уровня. «Зенит» сыграл просто блестяще, он заслужил победу.

До паузы на игры сборных «Зенит» неважно смотрелся, но, видимо, тренерский штаб сделал правильные выводы. «Краснодар» немного разочаровал, особенно по первому тайму — он будто бы испугался «Зенита». Во втором сыграл чуть лучше. Этот матч был одним из лучших в этом сезоне», — сказала Смородская «СЭ».

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Краснодар», также набравший 21 очко, идет вторым, уступая команде из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч.

Радченко Кирилл

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков (с&nbsp;мячом) против футболистов &laquo;Краснодара&raquo; Магомеда Оздоева и&nbsp;Ильи Вахании.53 минуты футбола мечты едва не закончились для «Зенита» катастрофой. Рабинер — о главном матче рестарта РПЛ

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Ольга Смородская
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ЦСКА — «Родина»: армейцы ведут в счете после первого тайма
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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