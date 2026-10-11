ЦСКА — «Родина»: Обляков оформил дубль

ЦСКА забил третий гол в матче 10-го тура РПЛ против «Родины» — 3:0.

Встреча проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 80-й минуте матча забил полузащитник армейцев Иван Обляков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

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