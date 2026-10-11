ЦСКА — «Родина»: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА ведет в счете после первого тайма матча 10-го тура РПЛ против «Родины» — 2:0.

Встреча проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 24-й минуте счет открыл защитник Данил Круговой. Второй гол на 35-й минуте матча забил хавбек Иван Обляков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

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