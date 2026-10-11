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Краснодар — Зенит, Крылья Советов — Спартак: итоги матчей 10-го тура РПЛ 10 октября 2026 — мнение Рабинера

53 минуты футбола мечты едва не закончились для «Зенита» катастрофой. Рабинер — о главном матче рестарта РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
И о несостоявшейся победе «Спартака», хотя красно-белые на нее не наиграли.

Первый тайм стал кошмаром для «Краснодара»

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:3
Зенит

Есть довольно шокирующая статистика: «Краснодар» на своем поле выиграл у «Зенита» в чемпионате России всего два матча из 16. Так что победа петербуржцев на «Озон Арене» — норма, а вот проигрыш стал бы исключением. Просто в последние три года две эти команды люто, ноздря в ноздрю рубятся за чемпионство, и оттого их очные матчи окружает мощный ажиотаж (сколько разговоров сейчас было вокруг урезания гостевой болельщицкой квоты и жалобы «Зенита» на соперника в РФС и РПЛ, рисунка на газоне и т. д.), но есть, похоже, у «быков» все-таки какой-то комплекс «Зенита». Они добирают свое в матчах с другими командами.

Хотя в последнее время и с ними этого нет. Три ничьи — в Самаре, дома с «Акроном» и в Оренбурге — в трех предыдущих турах показали, что «Краснодар» без Никиты Кривцова настиг кризис идей и баланса. Трехнедельный перерыв на сборные ему (в отличие, например, от «Локомотива») не помог. В результате первый тайм стал настоящим кошмаром. Честно говоря, давно не доводилось видеть, чтобы эту команду так «возили», к тому же на ее заполненном и мощно поддерживавшем хозяев стадионе.

Один Луис Энрике до перерыва должен был забивать дважды — очень понравился, например, эстетичный момент с трехходовкой Карпукас — Глушенков — Луис Энрике и крученым ударом бразильца над самой девяткой. Но если первая четверть часа была еще более или менее равной, злой, темповой, то дальше все пошло в одни ворота. И первый гол Максима Глушенкова с фирменным отсутствием празднования полностью вытекал из логики игры.

Гол Максима Глушенкова &laquo;Краснодару&raquo;.«Зенит» победил в матче-триллере! У Глушенкова — дубль, «Краснодар» доигрывал вдесятером

Станислав Агкацев до того отлично справлялся с огромной работой, выпавшей на его долю, и к этому мячу точно никакого отношения не имел. Его причиной стала дыра, возникшая на правом фланге краснодарской обороны. В момент, когда Глушенков быстро вбросил аут и рванул в штрафную, Кристиан просто не побежал за подключившимся Дугласом Сантосом. Потом новичок «Краснодара» все-таки соизволил это сделать, но даже как следует не ускорившись, и к моменту голевого паса только добрался до штрафной. За это ему потом партнеры и «пихали».

На предпоследней добавленной к первому тайму минуте тот же Глушенков, вставший в этот день с той ноги (а тогда он на уровне РПЛ становится неудержимым), еще и второй мяч забил — очень классными индивидуальными действиями. Но после его удара низом Агкацев, мне кажется, мог сыграть лучше. Этот сезон пока вообще далеко не лучший в его карьере, а в конкретном матче в какой-то момент количество созданной «Зенитом» остроты перешло в качество, и у голкипера уже не было сил вытаскивать все.

Фото ФК «Краснодар»

Кордоба едва не перевернул матч, но его высказывание о судействе глупо

Соболев начал матч, прошу прощения за определение, но по-другому высказаться не могу, с идиотской желтой карточки на 18-й минуте. Укатил мяч у Станислава Агкацева, собиравшегося вводить его от ворот. Если бы ему было суждено в этот день удалиться, это предупреждение Александру еще обязательно бы вспомнили. Но это, видимо, привело его в чувство.

Активно поучаствовав во второй голевой атаке, после перерыва он забил сам. В этой атаке блестяще сыграл Педро, сначала отобравший мяч у Черникова близ своей штрафной, рванувший через полполя и покативший Глушенкову, а затем вторым темпом отдавший идеальный голевой навес Соболеву. Тройка Луис Энрике — Педро — Глушенков, игравшая под центрфорвардом, была вообще великолепна, менялась местами, никогда нельзя было понять, кого из них где ждать. При этом «Зенит» полностью выигрывал и центр поля. Артем Карпукас как будто не меньше двух месяцев назад перешел туда из «Локомотива», а выступал там всю жизнь. Они с Вильмаром Барриосом в середине просто царили.

Когда счет стал 0:3, я уже хотел было написать в Telegram, что игра закончена и можно все сворачивать, — и тут Жоан Батчи добил мяч после удара Даниила Уткина. Видимо, петербуржцы сами сочли дело завершенным почти на 40 минут раньше времени, рано успокоились — и это едва не привело их к катастрофе. Потому что вскоре Джон Кордоба довел преимущество «Зенита» до минимума — 2:3. И потом он же чуть не сравнял, а Батчи забил еще один, но из офсайда. Пошла вообще другая игра. Очень здорово вышел на замену Илья Вахания, который и правый фланг взорвал, и голевую передачу Кордобе, оказавшись в чужой штрафной, отдал.

Расстроило глупейшее высказывание Кордобы: «Мы играли против 14 человек». При всех великолепных игровых качествах колумбийца во всем, что не касается его непосредственных обязанностей форварда, к нему возникает куча вопросов — то недавняя отвратительная симуляция, то теперь вот это. После того как Инал Танашев в ситуации 50 на 50 (там у обеих сторон при желании можно найти достаточно аргументов) вас пожалел, осмелился не согласиться с ВАР и не назначить 11-метровый в ваши ворота при 1:3, дав вам шанс отыграться, у вас, Джон, хватает наглости произносить такое?!

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;защитник &laquo;Краснодара&raquo; Жубал.«Вся страна видела, что на Глушенкове был пенальти». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Вероятно, Кордоба имел в виду удаление Тормены. Ну а кто, кроме центрального защитника, в этом виноват? Даже с учетом того, что фол был на Соболеве, который известен склонностью к «дорисовыванию», — но не в этом случае. Высоко задранная нога, открытые шипы, никакого мяча поблизости и торможения ноги, ее движения вниз, когда нарушающий правила игрок понял серьезность ситуации. Сомнений в правильности жесткого решения Танашева у меня нет вообще никаких.

Хотел было сказать, что эта красная карточка убила «Зенит», — но, учитывая, что виноват в ней только игрок «Краснодара», верным будет другой глагол-неологизм — «самоубила». Притом что до нее сине-бело-голубые едва сдерживали хозяйский штурм, после удаления у «быков» не было ни-че-го. Даже ни один навес до более-менее опасной зоны в штрафной не долетел.

На самом деле Танашев, получив назначение на сложнейший, полный эмоций, жесточайшей борьбы и грубости, как выразился бы Юрий Розанов, «от ножа» матч топ-команд, отработал его блестяще. Причем ему пришлось включить «карточный» режим с первых секунд — иначе легко было бы вообще выпустить все из-под контроля. Уже за первые полчаса он показал четыре «горчичника», по два в обе стороны, и все по делу.

Можно сколько угодно твердить, что сам участник эпизода Глушенков («Да не, не было пенальти») и Соболев («Хорошо, что пенальти не поставили, нытья было бы») высказались так исключительно потому, что выиграли и находились в хорошем настроении, а вот сыграй 3:3...

Конечно, имея огромное преимущество час и ведя 3:0 на выезде, «Зенит» не должен был отпустить этот матч. Но это едва не случилось. И какой бы выдающийся футбол ни показала команда Сергея Семака в первый час этой встречи, никогда не стоит забывать, что мотивации ее звезд на все матчи не хватает. Поэтому сейчас клуб с самыми большими возможностями и бюджетом лишь сравнялся с «Краснодаром» в таблице, а сегодня «Динамо» и ЦСКА могут его обогнать. Вчера «Зенит», и то на протяжении не целого матча, выдал шоу, но уже в этом сезоне у него было и три поражения — например от «Родины». А «Спартак» переиграл сине-бело-голубых вчистую. Так что никакой ясности в вопросе борьбы за золото этот матч не внес. Да ее в 10-м туре и в принципе не может быть.

Фото ФК «Крылья Советов»

Перерыв на сборные ударил по Максименко и всему «Спартаку»

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Спартак

Сам же «Спартак» в первом после длительной паузы на сборные туре поехал на непростой выезд в Самару. И показал, что выпал там из игрового режима. Отсутствие хотя бы одного контрольного матча за все это время сыграло с красно-белыми злую шутку. Вроде на поле вышел оптимальный стартовый состав (разве что без травмировавшегося Александра Джику), да еще и Эсекьель Барко, подписавший новый контракт, вернулся в основу после болезни — но в середине первого тайма при 0:0 все пошло не по спартаковскому плану.

Оно и не должно было оказаться для команды Хуана Карлоса Карседо легко. «Крылья» в этом сезоне упрямо не проигрывают топ-соперникам — в двух первых турах в Москве сыграли вничью с «Динамо» и ЦСКА, причем в обоих случаях во вторых таймах, что называется, стояли на победу. Команда Сергея Булатова стала первой, кто отобрал очки у «Краснодара» — причем уступая по ходу матча 0:2. После чего «быки» уже не могут победить в четвертом матче подряд. Со «Спартаком» волжане полностью доказали свою нынешнюю состоятельность.

Красная карточка Александру Максименко, которая многое в этой встрече перевернула, была полностью по делу. Выражаясь старым футбольным языком — чистый «фол последней надежды» на Рахмановиче. Замена недовольного этим (а кто из знающих себе цену игроков бывает такими вещами доволен?) Маркиньоса на Илью Помазуна — и три четверти матча в меньшинстве.

Александр Максименко.Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной

На Максименко, вышедшего на поле с приличным фингалом, полученным в матче с Нигерией, кажется, и эта травма, и три пропущенных мяча от африканской команды сказались не лучшим образом. Но винить в удалении исключительно его — полная ерунда: там уже скорее надо признать факт ответственности капитана Романа Зобнина, чуть задержавшегося и сломавшего офсайдную линию, что и позволило Рахмановичу не забраться во «вне игры».

«Спартак» наверняка рассчитывал, что «Крылья» большими силами пойдут в атаку, раскроются и дадут ему пространство. Но его и до того хватало — хозяева не собирались ставить какие бы то ни было «автобусы». Они играли с полной самодостаточностью, и удаление у соперника пошло им только на пользу. Волжане пользовались большинством — пусть до перерыва не по счету, но по игре. После равного и обоюдоострого футбола в первые полтайма удаление Максименко стало водоразделом, и с тех пор до свистка на перерыв преимущество Самары стало безоговорочным.

Если бы не Наиль Умяров, который выгрызал вообще все, думаю, 0:0 к перерыву бы не было. На удивление, у «Крыльев» к перерыву значилось ноль ударов в створ, но для любого, кто смотрел игру, это не говорило вообще ни о чем. «Спартак» на вторые полтайма вообще потерял способность переходить к атакующим действиям.

И с каждой минутой возникало все больше вопросов — почему не выходит на замену Мирлинд Даку? Его присутствие по крайней мере давало бы возможность гостям цепляться за мячи и отодвигать игру от своих ворот.

Фото ФК «Крылья Советов»

Помазун воспользовался шансом на 100%, и «Спартак» мог даже выиграть. Но «Крылья» не заслуживали поражения

Начало второго тайма вышло таким же, но потихоньку спартаковцы начали что-то на поле менять. В то же время остроты все равно было больше у «Крыльев», и Помазуну, воспользовавшемуся своим шансом в полной мере, пришлось делать два очень серьезных сейва.

Даку на поле по-прежнему не было. Происходила одна двойная замена, вторая — но албанец так и остался на лавке. А потом вдруг забил Манфред Угальде. И что теперь предъявить Карседо, хотя после четвертой и пятой замен я уже заготовил пост с вопросом, при каких вообще обстоятельствах должен выходить на поле Даку, если не при таких?

Но он не вышел. А вышел Игорь Дмитриев. И не замененный на Даку Угальде, идеально приняв длинную передачу от Помазуна, обыгрался с Дмитриевым — и из-за штрафной пробил в девятку. Да, с рикошетом, но какая разница?

Удержать 1:0 «Спартак» не сумел. Ответный гол «Крыльев» тоже случился после предголевого паса вратаря — только теперь Кокарева. Передача этого же голкипера-ассистента в первом тайме привела и к красной карточке Максименко.

Дмитриев мог стать героем матча. Убежал со своей половины поля, не упал, когда его руками заваливал Фернандо Костанца. Но ударил мимо — пока недавно переподписанному молодому игроку, о важности которого для команды в большом интервью «СЭ» на днях говорил гендиректор клуба Сергей Некрасов, не хватает опыта и уверенности, чтобы реализовывать им же созданные моменты. Допускаю, что для выхода на новый психологический уровень ему нужен один важный гол.

А спустя секунды снова тащить пришлось Помазуну, которого Андрей Тихонов официально признал лучшим игроком матча. Этот факт вполне ясно говорил о содержании встречи. Да, после перерыва «Спартаку» удалось наладить контригру, и второй тайм получился другим — не таким, как вторая половина первого. Команда Карседо могла одержать победу, но на нее объективно не наиграла.

Амир Рахманович и&nbsp;Срджан Бабич.«Крылья» и «Спартак» зажгли в Самаре. Красно-белые больше часа играли в меньшинстве и едва не победили

Это не были «запрограммированные» три очка — «Крылья» сейчас кусачий середняк, а не аутсайдер. Но все же, поведя в счете на 79-й минуте, топ-клуб должен уметь пользоваться возникшим шансом и удерживать перевес. В конце концов, чемпионский сезон «Спартака» — 2016/17 как раз и был отмечен огромным числом побед по 1:0, когда игра далеко не всегда блистала совершенством, но результат достигался. Это мог быть как раз такой случай. Мог — но не случился.

Тем не менее «Спартак» отстает от «Зенита» и «Краснодара» лишь на очко, а даже в случае побед ЦСКА и «Динамо», занимая пятую строчку, будет находиться лишь в двух очках от первого. Вся борьба в чемпионате — впереди.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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