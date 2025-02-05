Смородская о Дзюбе: «В нашем футболе нельзя высказывать свое мнение, иначе оштрафуют»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей за интервью.

«Получается, в российском футболе нельзя высказывать свое мнение, иначе ты будешь оштрафован. С другой стороны, в грубой форме его тоже высказывать нельзя. Это звонок футболистам — не стоит никого критиковать, а то получите штраф», — цитирует «ВсеПроСпорт» Смородскую.

Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на 250 тысяч рублей за высказывания в интервью. Лингвистическая экспертиза была проведена по инициативе бывшей команды футболиста «Локомотива».