Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве матча с «Зенитом»
Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за слова в перерыве матча 11-го тура чемпионата России. Его команда победила со счетом 1:0. Видео с форвардом опубликовал комментатор Тимур Журавель.
— А в перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?
— Повторил бы, конечно.
— Серьезно?
— Да.
— Но вы же выиграли!
— Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было.
После этого Смолов пообщался с Семаком.
— Некрасиво сказал в перерыве, — отметил Семак.
— Ну да, извините.
Смолов свои слова о «Зените» назад не взял, но перед Семаком извинился. скрытые подробности матча, где был огонь, — в 17:10 на @MatchTV!) pic.twitter.com/If1tGOzJl8— ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019
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