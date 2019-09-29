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Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве матча с «Зенитом»

11:09
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за слова в перерыве матча 11-го тура чемпионата России. Его команда победила со счетом 1:0. Видео с форвардом опубликовал комментатор Тимур Журавель.

— А в перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?

— Повторил бы, конечно.

— Серьезно?

— Да.

— Но вы же выиграли!

— Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было.

После этого Смолов пообщался с Семаком.

— Некрасиво сказал в перерыве, — отметил Семак.

— Ну да, извините.


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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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