Смолов извинился перед Семаком за свои слова в перерыве матча с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за слова в перерыве матча 11-го тура чемпионата России. Его команда победила со счетом 1:0. Видео с форвардом опубликовал комментатор Тимур Журавель.

— А в перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?

— Повторил бы, конечно.

— Серьезно?

— Да.

— Но вы же выиграли!

— Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было.

После этого Смолов пообщался с Семаком.

— Некрасиво сказал в перерыве, — отметил Семак.

— Ну да, извините.

Смолов свои слова о «Зените» назад не взял, но перед Семаком извинился. скрытые подробности матча, где был огонь, — в 17:10 на @MatchTV!) pic.twitter.com/If1tGOzJl8 — ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019



Огненное интервью Смолова после отмененного гола в матче с «Зенитом». Досталось всем