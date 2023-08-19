Смолов чаще других футболистов забивал ЦСКА в XXI веке в РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в матче 5-го тура против ЦСКА (2:1) забил свой 9-й гол в ворота армейцев в РПЛ.

Как сообщает Opta, никто не забивал ЦСКА чаще Смолова в XXI веке в чемпионате России. У Александра Кержакова и Спартака Гогниева по 8 голов.

«Динамо» набрало 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — четвертое (9 баллов).