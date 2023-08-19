В «Динамо» высказались о возможном переходе Карраскаля из ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

— Карраскаль перейдет в «Динамо»?

— Игру смотрели сегодня? Карраскаля на поле видели?

— Это намек?

— Такая реальность, — сказал Гафин.

Ранее появилась информация, что «Динамо» заплатит за Карраскаля 7 миллионов евро.

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.