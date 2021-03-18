Смогут ли Ларссон, Понсе и Соболев атаковать рекорд «Спартака»?
В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (5:1) сразу два форварда «Спартака» отметились дублями. Лучший бомбардир команды в сезоне-2020/21 Джордан Ларссон огорчил Ивана Коновалова с игры и со штрафного, а Александр Соболев реализовал два 11-метровых.
Таким образом, снайперский счет трех красно-белых форвардов Ларссон — Соболев — Понсе перевалил за отметку в 30 мячей. Это повторение девятого результата в российской истории клуба.
Тот же 31 гол в 2001 году забили Робсон, Егор Титов и Владимир Бесчастных. При сохранении взятого темпа Ларссон, Соболев и Понсе (а весной они отличились аж 10 раз) вполне могут атаковать результаты 2009 (Веллитон, Алекс, Яковлев) и 1999 (Тихонов, Титов, Ширко) годов, а вот на рекорд, который в 1993 году установили Владимир Бесчастных, Николай Писарев и Валерий Карпин (45 голов) замахнуться будет очень сложно.
(Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда три лучших бомбардира «Спартака» забивали за чемпионат 30 голов
|
Сезон
|
Бомбардиры
|
Матчи
|
Голы
|
Голы тройки
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
29
|
18
|
45
|
|
Николай Писарев
|
33
|
14
|
|
|
Валерий Карпин
|
30
|
13
|
|
1999
|
Андрей Тихонов
|
29
|
19
|
39
|
|
Егор Титов
|
29
|
11
|
|
|
Александр Ширко
|
27
|
9
|
|
2009
|
Веллитон
|
28
|
21
|
37
|
|
Алекс
|
29
|
12
|
|
|
Павел Яковлев
|
14
|
4
|
|
1996
|
Андрей Тихонов
|
34
|
16
|
36
|
|
Валерий Кечинов
|
30
|
13
|
|
|
Дмитрий Аленичев
|
32
|
7
|
|
2000
|
Егор Титов
|
24
|
13
|
34
|
|
Александр Ширко
|
24
|
11
|
|
|
Робсон
|
24
|
10
|
|
2011/12
|
Эммануэл Эменике
|
22
|
13
|
34
|
|
Артем Дзюба
|
41
|
11
|
|
|
Ари
|
38
|
10
|
|
1995
|
Валерий Шмаров
|
20
|
16
|
33
|
|
Юрий Никифоров
|
22
|
9
|
|
|
Илья Цымбаларь
|
21
|
8
|
|
2006
|
Роман Павлюченко
|
27
|
18
|
32
|
|
Егор Титов
|
25
|
8
|
|
|
Владимир Быстров
|
24
|
6
|
|
2001
|
Робсон
|
28
|
11
|
31
|
|
Егор Титов
|
30
|
11
|
|
|
Владимир Бесчастных
|
12
|
9
|
|
2020/21
|
Джордан Ларссон
|
22
|
12
|
31
|
|
Александр Соболев
|
16
|
10
|
|
|
Эсекиэль Понсе
|
20
|
9
|
|
2015/16
|
Квинси Промес
|
30
|
18
|
30
|
|
Зе Луиш
|
24
|
8
|
|
|
Денис Глушаков
|
27
|
4
|
|
2017/18
|
Квинси Промес
|
26
|
15
|
30
|
|
Луиз Адриану
|
25
|
10
|
|
|
Фернанду
|
27
|
5
|
При дележе третьего места несколькими игроками в таблицу вносится проведший меньше всего матчей.
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