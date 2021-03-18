Смогут ли Ларссон, Понсе и Соболев атаковать рекорд «Спартака»?

В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (5:1) сразу два форварда «Спартака» отметились дублями. Лучший бомбардир команды в сезоне-2020/21 Джордан Ларссон огорчил Ивана Коновалова с игры и со штрафного, а Александр Соболев реализовал два 11-метровых.

Таким образом, снайперский счет трех красно-белых форвардов Ларссон — Соболев — Понсе перевалил за отметку в 30 мячей. Это повторение девятого результата в российской истории клуба.

Тот же 31 гол в 2001 году забили Робсон, Егор Титов и Владимир Бесчастных. При сохранении взятого темпа Ларссон, Соболев и Понсе (а весной они отличились аж 10 раз) вполне могут атаковать результаты 2009 (Веллитон, Алекс, Яковлев) и 1999 (Тихонов, Титов, Ширко) годов, а вот на рекорд, который в 1993 году установили Владимир Бесчастных, Николай Писарев и Валерий Карпин (45 голов) замахнуться будет очень сложно.

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда три лучших бомбардира «Спартака» забивали за чемпионат 30 голов

Сезон Бомбардиры Матчи Голы Голы тройки 1993 Владимир Бесчастных 29 18 45 Николай Писарев 33 14 Валерий Карпин 30 13 1999 Андрей Тихонов 29 19 39 Егор Титов 29 11 Александр Ширко 27 9 2009 Веллитон 28 21 37 Алекс 29 12 Павел Яковлев 14 4 1996 Андрей Тихонов 34 16 36 Валерий Кечинов 30 13 Дмитрий Аленичев 32 7 2000 Егор Титов 24 13 34 Александр Ширко 24 11 Робсон 24 10 2011/12 Эммануэл Эменике 22 13 34 Артем Дзюба 41 11 Ари 38 10 1995 Валерий Шмаров 20 16 33 Юрий Никифоров 22 9 Илья Цымбаларь 21 8 2006 Роман Павлюченко 27 18 32 Егор Титов 25 8 Владимир Быстров 24 6 2001 Робсон 28 11 31 Егор Титов 30 11 Владимир Бесчастных 12 9 2020/21 Джордан Ларссон 22 12 31 Александр Соболев 16 10 Эсекиэль Понсе 20 9 2015/16 Квинси Промес 30 18 30 Зе Луиш 24 8 Денис Глушаков 27 4 2017/18 Квинси Промес 26 15 30 Луиз Адриану 25 10 Фернанду 27 5

При дележе третьего места несколькими игроками в таблицу вносится проведший меньше всего матчей.