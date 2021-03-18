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Смогут ли Ларссон, Понсе и Соболев атаковать рекорд «Спартака»?

22:57
Джордан Ларссон (слева) и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон (слева) и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (5:1) сразу два форварда «Спартака» отметились дублями. Лучший бомбардир команды в сезоне-2020/21 Джордан Ларссон огорчил Ивана Коновалова с игры и со штрафного, а Александр Соболев реализовал два 11-метровых.

Таким образом, снайперский счет трех красно-белых форвардов Ларссон — Соболев — Понсе перевалил за отметку в 30 мячей. Это повторение девятого результата в российской истории клуба.

Тот же 31 гол в 2001 году забили Робсон, Егор Титов и Владимир Бесчастных. При сохранении взятого темпа Ларссон, Соболев и Понсе (а весной они отличились аж 10 раз) вполне могут атаковать результаты 2009 (Веллитон, Алекс, Яковлев) и 1999 (Тихонов, Титов, Ширко) годов, а вот на рекорд, который в 1993 году установили Владимир Бесчастных, Николай Писарев и Валерий Карпин (45 голов) замахнуться будет очень сложно.

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда три лучших бомбардира «Спартака» забивали за чемпионат 30 голов

Сезон

Бомбардиры

Матчи

Голы

Голы тройки

1993

Владимир Бесчастных

29

18

45

Николай Писарев

33

14

Валерий Карпин

30

13

1999

Андрей Тихонов

29

19

39

Егор Титов

29

11

Александр Ширко

27

9

2009

Веллитон

28

21

37

Алекс

29

12

Павел Яковлев

14

4

1996

Андрей Тихонов

34

16

36

Валерий Кечинов

30

13

Дмитрий Аленичев

32

7

2000

Егор Титов

24

13

34

Александр Ширко

24

11

Робсон

24

10

2011/12

Эммануэл Эменике

22

13

34

Артем Дзюба

41

11

Ари

38

10

1995

Валерий Шмаров

20

16

33

Юрий Никифоров

22

9

Илья Цымбаларь

21

8

2006

Роман Павлюченко

27

18

32

Егор Титов

25

8

Владимир Быстров

24

6

2001

Робсон

28

11

31

Егор Титов

30

11

Владимир Бесчастных

12

9

2020/21

Джордан Ларссон

22

12

31

Александр Соболев

16

10

Эсекиэль Понсе

20

9

2015/16

Квинси Промес

30

18

30

Зе Луиш

24

8

Денис Глушаков

27

4

2017/18

Квинси Промес

26

15

30

Луиз Адриану

25

10

Фернанду

27

5

При дележе третьего места несколькими игроками в таблицу вносится проведший меньше всего матчей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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