Тедеско обошел Старкова и Кононова по проценту набранных очков

В весенней части чемпионата «Спартак» одержал три победы, а главный тренер красно-белых Доменико Тедеско поднялся на девятое место по проценту набранных очков в чемпионате страны.

Весной немец уже обошел своего предшественника Олега Кононова и Александра Старкова, а в случае победы в Ростове-на-Дону обгонит также Унаи Эмери и Дмитрия Аленичева.

Семь выигрышей в оставшихся турах позволят Тедеско подняться в топ-5 самых успешных тренеров в российской истории «Спартака», а вот обойти Георгия Ярцева, Олега Романцева, Массимо Карреру и Станислава Черчесова Доменико сможет лишь в случае продления контракта.

(Кирилл Бурдаков)

Очки в чемпионате тренеров «Спартака» в российской истории

Тренер Годы работы И В Н П М О % очков Георгий Ярцев 1996 35 22 9 4 72-35 75 71,43 Олег Романцев 1992-1995, 1997-2003 317 199 74 44 680-279 671 70,56 Массимо Каррера 2016-2018 70 42 14 14 105-69 140 66,67 Станислав Черчесов 2007-2008 34 19 10 5 65-40 67 65,69 Владимир Федотов 2003, 2006-2007 44 21 16 7 70-48 79 59,85 Валерий Карпин 2009-2014 134 68 33 33 226-145 237 58,96 Дмитрий Аленичев 2015-2016 31 16 5 10 52-39 53 56,99 Унаи Эмери 2012 17 9 2 6 32-26 29 56,86 Доменико Тедеско 2019-н.в. 41 20 9 12 68-44 69 56,10 Александр Старков 2004-2006 45 20 15 10 68-47 75 55,56 Олег Кононов 2018-2019 27 13 5 9 34-29 44 54,32 Андрей Чернышов 2003 10 5 0 5 19-22 15 50,00 Мурат Якин 2014-2015 30 12 8 10 42-42 44 48,89 Невио Скала 2004 21 8 4 9 31-33 28 44,44 Микаэль Лаудруп 2008-2009 14 4 3 7 14-17 15 35,71

Игорь Ледяхов, Дмитрий Гунько, Рауль Рианчо и Сергей Кузнецов провели менее 10 матчей.