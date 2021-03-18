Тедеско обошел Старкова и Кононова по проценту набранных очков
В весенней части чемпионата «Спартак» одержал три победы, а главный тренер красно-белых Доменико Тедеско поднялся на девятое место по проценту набранных очков в чемпионате страны.
Весной немец уже обошел своего предшественника Олега Кононова и Александра Старкова, а в случае победы в Ростове-на-Дону обгонит также Унаи Эмери и Дмитрия Аленичева.
Семь выигрышей в оставшихся турах позволят Тедеско подняться в топ-5 самых успешных тренеров в российской истории «Спартака», а вот обойти Георгия Ярцева, Олега Романцева, Массимо Карреру и Станислава Черчесова Доменико сможет лишь в случае продления контракта.
(Кирилл Бурдаков)
Очки в чемпионате тренеров «Спартака» в российской истории
|
Тренер
|
Годы работы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Георгий Ярцев
|
1996
|
35
|
22
|
9
|
4
|
72-35
|
75
|
71,43
|
Олег Романцев
|
1992-1995, 1997-2003
|
317
|
199
|
74
|
44
|
680-279
|
671
|
70,56
|
Массимо Каррера
|
2016-2018
|
70
|
42
|
14
|
14
|
105-69
|
140
|
66,67
|
Станислав Черчесов
|
2007-2008
|
34
|
19
|
10
|
5
|
65-40
|
67
|
65,69
|
Владимир Федотов
|
2003, 2006-2007
|
44
|
21
|
16
|
7
|
70-48
|
79
|
59,85
|
Валерий Карпин
|
2009-2014
|
134
|
68
|
33
|
33
|
226-145
|
237
|
58,96
|
Дмитрий Аленичев
|
2015-2016
|
31
|
16
|
5
|
10
|
52-39
|
53
|
56,99
|
Унаи Эмери
|
2012
|
17
|
9
|
2
|
6
|
32-26
|
29
|
56,86
|
Доменико Тедеско
|
2019-н.в.
|
41
|
20
|
9
|
12
|
68-44
|
69
|
56,10
|
Александр Старков
|
2004-2006
|
45
|
20
|
15
|
10
|
68-47
|
75
|
55,56
|
Олег Кононов
|
2018-2019
|
27
|
13
|
5
|
9
|
34-29
|
44
|
54,32
|
Андрей Чернышов
|
2003
|
10
|
5
|
0
|
5
|
19-22
|
15
|
50,00
|
Мурат Якин
|
2014-2015
|
30
|
12
|
8
|
10
|
42-42
|
44
|
48,89
|
Невио Скала
|
2004
|
21
|
8
|
4
|
9
|
31-33
|
28
|
44,44
|
Микаэль Лаудруп
|
2008-2009
|
14
|
4
|
3
|
7
|
14-17
|
15
|
35,71
Игорь Ледяхов, Дмитрий Гунько, Рауль Рианчо и Сергей Кузнецов провели менее 10 матчей.
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