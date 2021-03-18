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Тедеско обошел Старкова и Кононова по проценту набранных очков

22:50
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В весенней части чемпионата «Спартак» одержал три победы, а главный тренер красно-белых Доменико Тедеско поднялся на девятое место по проценту набранных очков в чемпионате страны.

Весной немец уже обошел своего предшественника Олега Кононова и Александра Старкова, а в случае победы в Ростове-на-Дону обгонит также Унаи Эмери и Дмитрия Аленичева.

Семь выигрышей в оставшихся турах позволят Тедеско подняться в топ-5 самых успешных тренеров в российской истории «Спартака», а вот обойти Георгия Ярцева, Олега Романцева, Массимо Карреру и Станислава Черчесова Доменико сможет лишь в случае продления контракта.

(Кирилл Бурдаков)

Очки в чемпионате тренеров «Спартака» в российской истории

Тренер

Годы работы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Георгий Ярцев

1996

35

22

9

4

72-35

75

71,43

Олег Романцев

1992-1995, 1997-2003

317

199

74

44

680-279

671

70,56

Массимо Каррера

2016-2018

70

42

14

14

105-69

140

66,67

Станислав Черчесов

2007-2008

34

19

10

5

65-40

67

65,69

Владимир Федотов

2003, 2006-2007

44

21

16

7

70-48

79

59,85

Валерий Карпин

2009-2014

134

68

33

33

226-145

237

58,96

Дмитрий Аленичев

2015-2016

31

16

5

10

52-39

53

56,99

Унаи Эмери

2012

17

9

2

6

32-26

29

56,86

Доменико Тедеско

2019-н.в.

41

20

9

12

68-44

69

56,10

Александр Старков

2004-2006

45

20

15

10

68-47

75

55,56

Олег Кононов

2018-2019

27

13

5

9

34-29

44

54,32

Андрей Чернышов

2003

10

5

0

5

19-22

15

50,00

Мурат Якин

2014-2015

30

12

8

10

42-42

44

48,89

Невио Скала

2004

21

8

4

9

31-33

28

44,44

Микаэль Лаудруп

2008-2009

14

4

3

7

14-17

15

35,71

Игорь Ледяхов, Дмитрий Гунько, Рауль Рианчо и Сергей Кузнецов провели менее 10 матчей.

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