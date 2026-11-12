Идея с расширением РПЛ до 18 клубов — утопия. Нынешний формат бы сохранить

Константин Алексеев — о новом предложении Шамиля Газизова.

Октябрь 2023 года. Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

Июнь 2024 года. Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

Июнь 2025 года. Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

Ноябрь 2026 года. Шамиль Газизов выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

Это только за время руководства махачкалинским «Динамо», а подобную подборку можно привести и за период его работы в «Уфе». История уже становится похожей на сказку про мальчика, кричавшего «волки-волки», но вопрос вынесен на общее собрание клубов РПЛ и получил новую волну обсуждений как экспертов, так и болельщиков.

Мне же кажется, что история не стоит выеденного яйца как минимум по двум причинам.

Где найти даты еще для четырех туров?

Первая — календарь. При 18 командах будет 34 тура — где взять время для четырех дополнительных игровых дней?

Футбольный календарь и без того забит под завязку. Чемпионат начинается в июле и заканчивается в конце мая. Между турами — FONBET Кубок России с его многочисленными стадиями и двухматчевыми противостояниями, паузы на сборные, зимний перерыв, обусловленный климатом. Практически все подходящие даты уже заняты.

Даже нынешний календарь не обладает необходимым запасом прочности. Стоит перенести одну встречу из-за погодных условий, проблем со стадионом или другого форс-мажора, как начинается головная боль — куда поставить игру?

А здесь предлагается найти место сразу для четырех дополнительных туров! Причем это не просто четыре даты, а 36 матчей, которые нужно разместить в календаре.

Фото ФК «Урал»

Кто готов играть в РПЛ?

Вторая причина представляется еще более серьезной. Откуда взять 18 клубов, способных соответствовать уровню Премьер-лиги?

Причем речь даже не о качестве футбола. Прежде всего — о финансах и инфраструктуре.

У нас и в РПЛ далеко не все благополучно. Периодически возникают проблемы с долгами, финансированием, выполнением обязательств перед футболистами. В Первой лиге ситуация еще сложнее. Содержание профессиональной команды требует серьезных средств, а переход в элиту означает совершенно другой уровень расходов.

Есть и требования к стадионам. Вместимость, освещение, безопасность, система идентификации болельщиков, телевизионная инфраструктура — получить лицензию РФС-1 не так просто, как может показаться.

Вспомним прошлый сезон. На четыре потенциальных места в РПЛ — два прямых выхода и две путевки через стыковые матчи — претендовали всего четыре клуба, получившие необходимую лицензию.

«Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор». Все!

Остальные участники Первой лиги, даже если бы совершили чудо и поднялись в первую четверку, не смогли бы воспользоваться спортивным результатом. У кого-то не было подходящего стадиона, у кого-то возникли другие проблемы с лицензированием. А если еще два клуба ранее поднялись бы в РПЛ, то имели бы ситуацию, когда в Первой лиге осталось всего два участника с необходимыми лицензиями. И они автоматически получили бы путевки в Премьер-лигу.

Фото ФК «Ротор»

И сейчас-то круг реальных претендентов на повышение предельно узок, абсурдные ситуации с обменом по линии РПЛ — ФНЛ случаются постоянно. Так зачем сознательно создавать условия, при которых их станет еще больше? Чтобы не футболисты на поле, а комиссия по лицензированию фактически определяла состав Премьер-лиги?

Можно сколько угодно рассуждать о большой стране, необходимости развивать футбол в регионах, давать больше возможностей молодым игрокам. Все это правильные слова. Но появление двух дополнительных мест в РПЛ не создаст автоматически ни современных стадионов, ни устойчивого финансирования, ни конкурентоспособных команд.

Для начала неплохо бы добиться, чтобы хотя бы нынешние 16 участников не испытывали серьезных финансовых проблем, а в Первой лиге существовала полноценная конкуренция за повышение.

И это мы еще не затронули собственно спортивную составляющую.

Очевидно, что добавление двух клубов из ФНЛ снизит средний уровень футбола, увеличится число проходных матчей, расширится турнирное болото, когда часть участников не претендует на высокие места, но и вылет им практически не угрожает. Какая мотивация у таких команд в заключительных турах? И насколько интересны подобные встречи болельщикам?