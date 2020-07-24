СМИ: «Рубин» не будет рассматривать предложения по Кварацхелии от российских клубов

Грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию «Рубин» готов продать только в европейский клуб. Еще летом у руководства была договоренность со стороной игрока, что для 19-летнего футболиста «Рубин» — это трамплин в европейский топ-чемпионат, сообщает «Бизнес Online».

Таким образом казанцы не будут рассматривать предложения российских клубов в это межсезонье.

Кварацхелия перешел в «Рубин» в 2019-м году из «Локомотива». В 27-ми матчах чемпионата он забил три гола и отдал четыре передачи.