СМИ: «Рубин» не будет рассматривать предложения по Кварацхелии от российских клубов
18:10
Грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию «Рубин» готов продать только в европейский клуб. Еще летом у руководства была договоренность со стороной игрока, что для 19-летнего футболиста «Рубин» — это трамплин в европейский топ-чемпионат, сообщает «Бизнес Online».
Таким образом казанцы не будут рассматривать предложения российских клубов в это межсезонье.
Кварацхелия перешел в «Рубин» в 2019-м году из «Локомотива». В 27-ми матчах чемпионата он забил три гола и отдал четыре передачи.
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