17:03 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Банфилда" Урси

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"Локомотив" заинтересован в приобретении форварда "Банфилда" Агустину Урси. Как утверждает Сalciomercato, железнодорожники сделали запрос в аргентинский клуб по поводу трансфера 19-летнего футболиста.

На Урси также претендуют "Интер", "Рома", "Фиорентина", "Сампдория" и "Торино". Transfermarkt оценивает аргентинца в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Урси принял участие в 10 матчах чемпионата Аргентины и забил 2 гола.

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