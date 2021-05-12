Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

Форвард «Витории Гимарайнш» Рикарду Куарежма записал видеообращение футболистам «Крыльев Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

Куарежма является другом полузащитника «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша.

«Зная, что вы в финале, я желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал, но самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом. Крепко вас обнимаю. Удачи, парни», — сказал Куарежма.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.