Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
13:28
Форвард «Витории Гимарайнш» Рикарду Куарежма записал видеообращение футболистам «Крыльев Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».
Куарежма является другом полузащитника «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша.
«Зная, что вы в финале, я желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал, но самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом. Крепко вас обнимаю. Удачи, парни», — сказал Куарежма.
Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
проголосовало: 9456Все опросы
Кто победит в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу-2020/21?
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю