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Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

13:28
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Форвард «Витории Гимарайнш» Рикарду Куарежма записал видеообращение футболистам «Крыльев Советов» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

Куарежма является другом полузащитника «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша.

«Зная, что вы в финале, я желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал, но самое важное, что вы можете победить. Наслаждайтесь финалом. Крепко вас обнимаю. Удачи, парни», — сказал Куарежма.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.

Локомотив — Крылья Советов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча