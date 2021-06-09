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Боярский — о Витории: «Второй Олег Кононов. «Спартак» пока беззубый»

11:38
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» перспективы нового главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Я думаю, ничего особенного Витория не сделает в «Спартаке». Второй Олег Кононов. «Спартак» пока беззубый. Но меня не волнует, что происходит у красно-белых. Для меня главное — «Зенит». У нас же все хорошо!», — сказал Боярский «СЭ».

51-летний Витория 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с португальским специалистом рассчитан на два года. Витория сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России. Москвичи начнут выступление в Лиге чемпионов-2021/22 с третьего квалификационного раунда.

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