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СМИ: Гуга перейдет в «Спартак» за 4,5 миллиона евро

19:03
Гуга Гомес. Фото UOL Esporte.
Гуга Гомес. Фото UOL Esporte.
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Защитник «Атлетику Минейру» Гуга Гомес перейдет в «Спартак», сообщают бразильские СМИ.

По информации Globo Esporte, бразильский клуб принял предложение продать игрока. Указано, что красно-белые заплатят за него 4,5 миллиона евро. Часть суммы получит его бывший клуб «Аваи». Контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на пять лет.

За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

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