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СМИ: «Фенербахче» хочет арендовать Смолова

14:34
Федор Смолов. Фото Twitter.
Федор Смолов. Фото Twitter.
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«Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Федору Смолову. Турецкий клуб готов арендовать 30-летнего россиянина, утверждает Askam.

Во второй половине сезона Смолов выступал на правах аренды из «Локомотива» в «Сельте», на счету Федора 2 гола в 14 матчах за испанскую команду.

Ранее появлялась информация, что представители «Фенербахче» и Смолова уже провели встречу, обе стороны довольны переговорами, однако принципиального соглашения еще нет.

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