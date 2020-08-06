СМИ: «Фенербахче» хочет арендовать Смолова

«Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Федору Смолову. Турецкий клуб готов арендовать 30-летнего россиянина, утверждает Askam.

Во второй половине сезона Смолов выступал на правах аренды из «Локомотива» в «Сельте», на счету Федора 2 гола в 14 матчах за испанскую команду.

Ранее появлялась информация, что представители «Фенербахче» и Смолова уже провели встречу, обе стороны довольны переговорами, однако принципиального соглашения еще нет.