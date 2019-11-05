«Крылья» подтвердили смерть стюарда, она не связана с дракой фанатов

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов сообщил «СЭ», что смерть стюарда на матче 15-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0) не связана с потасовкой болельщиков команд.

Игра состоялась 4 ноября в Самаре. Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что одному из стюардов стало плохо, после матча к стадиону приехала скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.

— Смерть стюарда — несчастный случай, не связанный с инцидентом на трибуне (дракой фанатов «Крыльев Советов» и «Рубина». — Прим. «СЭ»). У него после матча остановилось сердце, — сообщил Съестнов. (Иван Торопцев)

Драка фанатов на матче «Крыльев» и «Рубина». Подробности //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр