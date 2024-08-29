Слуцкий: «Не понимаю скептического отношения к Дзюбе»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» высказался о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

«В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей — к нему относятся трепетно. А у нас... Дзюба — сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы. И скептическое отношение к нему — я этого просто не понимаю», — сказал Слуцкий «СЭ».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».