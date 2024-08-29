«Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

«СЭ» поговорил с главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

Леонид Слуцкий — главная причина следить за чемпионатом Китая. Его «Шанхай Шэньхуа» выдал могучую серию из 24 матчей без поражений (прервавшуюся во встрече с «Бэйцзин Гоань» — 1:2). Вышел в полуфинал Кубка и идет на втором месте в чемпионате, сражаясь за титул с «Шанхай Порт».

Несмотря на бешеный график, тренер успевает следить и за событиями в российском футболе, а на днях прилетел в Москву, чтобы прокомментировать матчи Т-Лиги. В турнире по дворовому футболу участвовали медиакоманды, а также звезды РПЛ — Артем Дзюба, Георгий Джикия, Антон Миранчук и Гилерме.

Корреспондент «СЭ» встретился со Слуцким в Москве и поговорил о разнице китайской и российской лиг, отношении к критике и хейту после назначения в «Шанхай Шэньхуа», а также будущем Дзюбы, которое скоро должно решиться.

«Зенит» — фаворит, но по игре я не вижу космического разрыва

— Вы прилетели в Москву впервые за несколько месяцев. Как часто удается возвращаться в Россию? Скучаете?

— С марта это первый раз. Для того чтобы скучать, нужно иметь на это время. Когда ты глубоко погружен в профессиональные темы, то не скучаешь. Но как только появляется время, скажем, созвониться с кем-то, это чувство накрывает.

Тренер — заложник своей работы, а ее более чем достаточно. Внутри я всегда скучаю, но в процессе работы это нивелируется.

— Не тянет обратно, когда находитесь в Китае?

— Я все-таки могу скучать по семье, друзьям, по событиям и мероприятиям. Но не по геолокации.

— Удается ли следить за российским футболом?

— В курсе основных вещей. Например, смотрел матч «Зенит» — «Спартак».

— Как вам «Зенит» в начале сезона? Кажется, что у команды очень хороший ход.

— Из шести матчей — четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате. Если посмотреть на последние три игры «Зенита», то с «Динамо» потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти. Матч с «Химками» и со «Спартаком»... Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура — да, потом — нет.

— То есть интрига в РПЛ жива?

— Понятно, что «Зенит» — фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва.

Клаудиньо и Максим Глушенков. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник

— Осенью сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Как вы смотрите на эти матчи?

— В целом, плохо смотрю на то, что мы не участвуем в официальных соревнованиях. Сегодня задача РФС — играть. И мы делаем это с теми, с кем договоримся. Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно будет лучше, чем условные Куба или Туркменистан. Хорошо, что просто удается договориться.

— И как вам соперники?

— Видел сборную Таиланда — они в одной отборочной группе с Китаем. Вряд ли это будет легкий матч для России. Не говорю, что она проиграет, но легкой прогулки не получится точно. Наверное, с Вьетнамом будет полегче.

— Вы согласны с позицией, что лучше играть, чем не играть? Даже с такими соперниками.

— Согласен, сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление — или умереть. Если это единственная возможность для существования сборной, то лучше, чтобы она была.

— Сильно ли китайский футбол отличается от российского?

— Приведу простой пример, чтобы вы понимали. Жесточайший лимит на легионеров: пять человек. У нас есть иностранцы в команде. Скажу, где они играли до этого, и вы поймете уровень легионеров. Жоау Тейшейра — выступал в «Брайтоне», «Ливерпуле», «Фейеноорде». Уилсон Манафа много лет был игроком стартового состава «Порту», в том числе и в Лиге чемпионов. Андре Луис — экс-футболист и капитан «Морейренсе», средней команды из чемпионата Португалии. Ибраим Амаду — у человека больше 200 матчей во французской лиге.

— Уровень легионеров высокий.

— Точно не ниже, чем в чемпионате России. Понятно, что есть иностранцы за огромные суммы и контракты. Думаю, легионеры из чемпионата Китая могли бы быть игроками стартового состава в большом количестве клубов РПЛ.

— Как вам китайские футболисты?

— Очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник. Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.

— Как в китайском чемпионате с интенсивностью?

— Опять же приведу пример: российская премьер-лига публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур — в «Шанхай Шэньхуа» есть футболисты, которые были бы в этой пятерке. Так что уровень плюс-минус одинаковый.

— Сколько вам потребовалось времени, чтобы принять решение о продолжении карьеры в «Шанхай Шэньхуа»?

— Мы долго вели переговоры. Это как трансфер игрока — он готовится не в одну секунду, нужно встречаться, обсуждать. История не одного дня.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не понимаю скептического отношения к Дзюбе

— Было много разных разговоров, критики в ваш адрес, когда вы переходили в Китай...

— Мне не нравится необразованность людей. Если ты чего-то не знаешь — это не значит, что это плохо. Ты идешь в китайскую лигу, где средняя посещаемость — 40 тысяч человек на матче, футбол там невероятно популярен. Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России — даже когда я был тренером сборной. База «Шанхай Шэньхуа» — лучшая из всех, где я работал. Уровень научно-технического обеспечения, подхода — вообще небо и земля. Такие технологии, которые там применяются в футболе, я не видел даже в Европе. Сейчас мы будем играть в Азиатской лиге чемпионов — это большое крутое соревнование...

— А в прессе тональность была другой.

— Меня поражало невежество. Ничего не знаете про китайский футбол, не можете назвать ни одного игрока, но говорите: «Это плохо». Почему плохо? На основании чего? Если мне интересно мнение человека — я его спрошу. Но если нет, можете говорить сколько угодно.

— Ваша история с участием в различных шоу закончилась? Или есть желание что-то попробовать вновь?

— У медали есть две стороны. Когда была пауза, мне захотелось поставить эксперимент монетизации собственной медийности. В Европе, например, рекламный контракт Юргена Клоппа превосходил его соглашение с «Ливерпулем». У нас такого нет, мне стало это интересно. Получил ответ на свой вопрос, было прикольно, мне это нравилось. Сейчас я являюсь амбассадором [букмекерской компании], поэтому обязан участвовать в мероприятиях по контрактным обязательствам. Раньше это было прикольно, сейчас это работа.

— Ваш друг Артем Дзюба до сих пор без клуба. Как оцените его игровые кондиции?

— В том же Китае, если игрок провел большое количество матчей — к нему относятся трепетно. А у нас... Дзюба — сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы. И скептическое отношение к нему — я этого просто не понимаю.

Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ. Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом. Уверен, что сорванный джекпот гарантирован.

— Может, откроете секрет: где мы увидим Артема?

— Естественно, я все знаю. Но, на мой взгляд, трансфер имеет две составляющие — он произошел или нет. Если трансфер свершился, то его можно обсудить. Если нет — не имеет смысла.

Фото PRO SHOTS

Смотрю, как играют в коробке — и всплывают воспоминания из детства!

— Вы сегодня посетили турнир «Т-Лига Уличный футбол». Насколько это важная история для популяризации футбола?

— Все очень круто! Все родители этих детей, которые пришли посмотреть на матчи, сами играли в таких коробках. Я смотрю на нее — и всплывают какие-то воспоминания из детства. Понятно, что у нас не было искусственной травы, бортов, комментаторов и музыки. Но в целом эта история крутая. Получается коллаборация между спортсменами, медиа, зрителями.

— В последнее время в российском футболе часто обсуждается фактор дворового футбола для развития будущих поколений. На ваш взгляд, дворовый футбол жив?

— Он мертв. Но это мертворожденное дитя, об этом нет смысла говорить. Все равно что вспоминать собственную молодость. Я бы и хотел, чтобы мне было 20 лет, но так уже никогда не будет. Поэтому и вспоминать бессмысленно. Уличный футбол в нашей стране умер. И в формате, в котором он был, его уже не возродить. Если говорить про мероприятие Т-Лиги, то это история для старшего поколения.

— Отсутствие дворового футбола может сказаться на развитии детско-юношеского?

— Смотрите, вот у меня есть школа: что происходит сейчас? В сентябре пройдет набор мальчишек 2018 года рождения, им 6 лет. Многие из них уже год отзанимались в абонементной группе. С 5 лет ты уже начинаешь быть в футболе. Понятно, что это не система профессионального уровня — ты не тренируешь, не ставишь им тактику. Но это замена двора. Сейчас родители не отпустят детей во двор, как это было раньше — на целый день. Но привести его в футбольную секцию, где могут быть смоделированы условия двора, возможно.