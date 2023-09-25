Слуцкий — о конфликте Дзюбы и Семака: «Артем — мой друг, но я его не поддерживаю»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте между нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ. После игры Дзюба, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «Кто это?».

«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история...

Дзюба – мой друг, я поддерживаю практически во всех ситуациях его, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока», – цитирует Слуцкого Sport24.

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года. С 2015 по 2022 годы Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

В текущем сезоне Дзюба забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах за красно-зеленых.