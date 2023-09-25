Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.
«Мы понимали, что это очень важная игра. Нам в психологическом плане нужно было одержать победу, добыть эти очки. Потому что по игре мы находимся не на своем месте. Мы достаточно много очков потеряли. Те очки, которые мы потеряли, нам все залетало.
Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20-25 минут мы этого не сделали, мы достаточно медленно контролировали мяч», – сказал Рахимов на пресс-конференции
После победы над «Факелом» казанцы с 9 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» дома сыграет против «Краснодара». Игра пройдет в субботу, 30 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1