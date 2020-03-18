Слуцкий выступил с обращением к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанцев в связи с приостановкой Тинькофф чемпионата России и распространением коронавируса.

— Дорогие болельщики «Рубина», мы — игроки и тренеры клуба просим Вас отнестись с пониманием к тем запретам посещения мероприятий, которые были введены, — сказал Слуцкий на видео в Twitter казанцев. — Берегите себя, не оставайтесь равнодушными к своем здоровью и здоровью своих близких. Ведь здоровье — это самое ценное, что есть у каждого из нас.

17 марта Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение приостановить проведение игр до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.