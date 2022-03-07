Слуцкий: «В третьей игре подряд пропустили первыми и очень легко»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— В третьей игре подряд пропустили первыми и очень легко. Понятно, что это был холодный душ. Но проявили характер и смогли отыграться. В последние 15 минут «Ахмат» оказывал давление на наши ворота. В таком случае есть шанс поймать соперника на контратаке, что мы и сделали.

— Что с Кучаевым?

— Мы тестировали его сегодня, надеялись до последнего, что он сыграет, но не получилось.

— Лисакович забил пять голов в трех матчах. Главное открытие команды?

— Пока он сыграл три игры, у него высочайшая результативность, а еще голевая передача сегодня. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше.

— Изучали ли удары Уткина со штрафных? Он забивал «Рубину» в первом круге, а сегодня стал лучшим по голам со штрафных в Европе. В чем его секрет?

— Он хорошо бьет штрафные удары, как можно изучать? Он в первом круге забил нам через стенку, а сегодня забил в угол вратаря.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений в премьер-лиге. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 20 матчах.