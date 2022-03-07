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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:32

Слуцкий: «В третьей игре подряд пропустили первыми и очень легко»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— В третьей игре подряд пропустили первыми и очень легко. Понятно, что это был холодный душ. Но проявили характер и смогли отыграться. В последние 15 минут «Ахмат» оказывал давление на наши ворота. В таком случае есть шанс поймать соперника на контратаке, что мы и сделали.

— Что с Кучаевым?

— Мы тестировали его сегодня, надеялись до последнего, что он сыграет, но не получилось.

— Лисакович забил пять голов в трех матчах. Главное открытие команды?

— Пока он сыграл три игры, у него высочайшая результативность, а еще голевая передача сегодня. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше.

— Изучали ли удары Уткина со штрафных? Он забивал «Рубину» в первом круге, а сегодня стал лучшим по голам со штрафных в Европе. В чем его секрет?

— Он хорошо бьет штрафные удары, как можно изучать? Он в первом круге забил нам через стенку, а сегодня забил в угол вратаря.

«Рубин» прервал серию из четырех поражений в премьер-лиге. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 20 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Рубин
Голы
Уткин, 3 (1:0), Лисакович, 50 (1:1), Дрейер, 90+1 (1:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Быстров Бериша (Умаев, 77) Коновалов Уткин (Швец, 88) Харин (Карапузов, 55) Тимофеев Конате (Себай, 55, Архипов, 88)
Рубин
Дюпин Бегич Уремович Тальби Ломовицкий Дрейер Кварацхелия (Бакаев, 71) Зуев Самошников (Зотов, 46) Лисакович (Онугха, 90+4) Хакшабанович
Предупреждения
Тимофеев 21’, Себай 63’, Архипов 88’  -  Самошников 43’, Уремович 51’, Бегич 85’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Стипиди (Краснодар)
ВАР
Чистяков (Азов) Елеференко (Москва)

ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
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Ахмат – Рубин
 1 : 2
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