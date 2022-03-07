«Ахмат» — «Рубин»: все голы матча РПЛ

«Ахмат» проиграл «Рубину» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Рубина» отличились Виталий Лисакович и Андерс Дрейер, у хозяев мяч забил Даниил Уткин.

3-я минута: гол Уткина

? Даниил Уткин снова кладет красоту со штрафного. Божественная левая у парня. pic.twitter.com/zuTndjIrEq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2022

50-я минута: гол Лисаковича

3?? матча. 5?? голов.



?? Лисакович в «Рубине» просто шикарен. pic.twitter.com/bP68613HPl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2022

90+1-я минута: гол Дрейера