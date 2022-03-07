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Сегодня, 21:06

«Ахмат» — «Рубин»: все голы матча РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент

«Ахмат» проиграл «Рубину» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Рубина» отличились Виталий Лисакович и Андерс Дрейер, у хозяев мяч забил Даниил Уткин.

3-я минута: гол Уткина

50-я минута: гол Лисаковича

90+1-я минута: гол Дрейера

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Рубин
Голы
Уткин, 3 (1:0), Лисакович, 50 (1:1), Дрейер, 90+1 (1:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Нижич Быстров Бериша (Умаев, 77) Коновалов Уткин (Швец, 88) Харин (Карапузов, 55) Тимофеев Конате (Себай, 55, Архипов, 88)
Рубин
Дюпин Бегич Уремович Тальби Ломовицкий Дрейер Кварацхелия (Бакаев, 71) Зуев Самошников (Зотов, 46) Лисакович (Онугха, 90+4) Хакшабанович
Предупреждения
Тимофеев 21’, Себай 63’, Архипов 88’  -  Самошников 43’, Уремович 51’, Бегич 85’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Стипиди (Краснодар)
ВАР
Чистяков (Азов) Елеференко (Москва)

ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Краснодар

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Зенит

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