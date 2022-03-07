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Сегодня, 21:41

«Химки» подали протест в КДК РФС на результат матча с «Локомотивом»

Артем Бухаев
Корреспондент
«Локомотив» — «Химки» — 3:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб подал протест на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Только что подали протест на результат матча», — сказал Терюшков «СЭ».

Напомним, что матче в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта. Основанием для подачи протеста со стороны подмосковного клуба является то, что игрок заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее.

В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года Кухта на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Химки
Голы
Ламкель Зе, 6 (0:1), Керк, 8 (1:1), Изидор, 21 (2:1), Ламкель Зе, 72 (2:2), Кухта, 80 (3:2)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 90
Локомотив
Худяков Живоглядов (Ненахов, 73) Мампаси Рыбус Марадишвили Баринов Жемалетдинов Бабкин Керк (Рыбчинский, 67) Кухта Изидор (Петров, 88)
Химки
Лантратов Тихий Волков Бруну Виана Боженов (Магомедов, 54) Глушаков Жирков (Набиуллин, 34) Главчич (Руденко, 53) Камышев (Сабович, 86) Кухарчук Ламкель Зе
Предупреждения
Марадишвили 18’, Изидор 48’  -  Бруну Виана 15’, Жирков 29’, Боженов 35’, Ламкель Зе 80’, Волков 83’
Удаления
Бруну Виана 42’ (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Амелин (Тула) Болховитин (Ленинградская область)

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Ян Кухта
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
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