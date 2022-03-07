«Химки» подали протест в КДК РФС на результат матча с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб подал протест на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Только что подали протест на результат матча», — сказал Терюшков «СЭ».

Напомним, что матче в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта. Основанием для подачи протеста со стороны подмосковного клуба является то, что игрок заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее.

В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года Кухта на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.