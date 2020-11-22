Слуцкий уверен, что Тарасов справится с игрой на позиции защитника
18:56
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уверен в том, что полузащитник казанцев Дмитрий Тарасов справится с игрой на позиции защитника в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
— Сегодня в центре защиты у «Рубина» сыграет Дмитрий Тарасов. Уверены в нем? — вопрос Слуцкому.
— Конечно, я уверен в Тарасове, — заявил в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — Я уверен в каждом своем футболисте, который выходит на поле.
— Сейчас в Казани минус 7 градусов. Это может сказаться на качестве игры?
— Не знаю, сложно сказать, потому что мы еще не играли в таких погодных условиях. Качество поля — великолепное, мотивация у обеих команд очень высокая. Для меня сегодня погода даже не второстепенный момент.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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