Слуцкий: «У «Рубина» не было и не будет простых матчей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, поделился впечатлениями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).

— Мы ожидали, что игра будет сложной, — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — У нас еще не было простых матчей, и не будет никогда. Сложные погодные условия и конец года накладывают свой отпечаток. У всех разное состояние, кто-то возвращается в общую группу, кто-то находится в ней дольше. Плюс, «Тамбову» нечего терять, футболисты понимают, что их не заменят, что у них появился шанс. Это всегда тяжелые матчи.

— Какие эмоции испытывали, когда пенальти в ворота «Рубина» сначала назначили, а потом отменили?

— Я был уверен, что судья отменит пенальти, если пойдет смотреть эпизод. Я четко видел момент со своего места и был уверен в этом.