Слуцкий считает, что «Локомотив» и «Рубин» покажут равную игру
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— Я думаю, что игра пройдет без явного преимущества по владению мячом у какой-либо из команд, только если не будет быстрого гола, — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий. — На окончательный исход матча повлияют какие-то нюансы, ошибки, или, наоборот, яркое исполнительное мастерство.
— Как на команде сказывается то, что она теперь работает в Сочи?
— Тренировки стали гораздо эффективнее. В Казани на этой неделе было -14 градусов, я с трудом представляю, как можно эффективно работать в такую погоду. Тренировки проходят гораздо лучше при теплой погоде.
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Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»
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