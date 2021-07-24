Стал известен клуб, куда Дриусси уйдет из «Зенита»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в клубе «Остин» из MLS, совладельцем которого является знаменитый актер Мэтью Макконахи. Об этом в Twitter сообщает журналист Себастьян Срур.
Ранее стало известно, что «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт.
В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.
«Остин» выступает в МЛС с 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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