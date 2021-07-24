Стал известен клуб, куда Дриусси уйдет из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в клубе «Остин» из MLS, совладельцем которого является знаменитый актер Мэтью Макконахи. Об этом в Twitter сообщает журналист Себастьян Срур.

Ранее стало известно, что «Зенит» и Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт.

В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

«Остин» выступает в МЛС с 2021 года.